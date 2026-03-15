El príncipe Guillermo recuerda a Diana en una emotiva fotografía por el Día de la Madre

Londres – El príncipe Guillermo de Gales ha publicado en redes sociales una fotografía de infancia y ha dedicado unas bonitas palabras a su madre, la fallecida princesa Diana, con motivo de la celebración del Día de la Madre, que se celebra este domingo en el Reino Unido.

«Recordando a mi madre, hoy y cada día. Pensando en todos aquellos que hoy recuerdan a alguien a quien aman. Feliz Día de la Madre», escribió Guillermo, de 43 años, en referencia a Diana, que firmó la publicación en Instagram y X con su inicial en inglés, W, de ‘William’.

En la imagen, se puede observar al primogénito del rey Carlos III cuando era niño, acompañado de su madre en medio de un campo lleno de amapolas y margaritas.

Guillermo, que entonces lucía un cabello rubio brillante, aparece vestido con una camiseta de rayas y observando las plantas a la vez que agarra con una de las manos a Diana, que mira a cámara sonriente mientras porta un jersey rosa con camisa y unos vaqueros.

En apenas una hora, la publicación ha generado miles de comentarios, donde los usuarios han querido compartir mensajes de cariño tanto para Guillermo como para Diana, con frases como: «Ella estaría orgullosa de ti», u otras destacando la «inspiración» que la princesa, fallecida en 1997 en un accidente de tráfico en París, sigue siendo a día de hoy para muchos.

Casi tres décadas después de su fallecimiento, la figura de Diana sigue siendo muy querida entre los británicos, especialmente por su cercanía y su implicación en causas sociales como el sinhogarismo o el estigma del VIH, en un rol que tanto Guillermo como su hermano, el príncipe Enrique, han tratado de emular.

En el 2025, fue la esposa de Guillermo, la princesa Catalina, la que encabezó la publicación del Día de la Madre, que tuvo lugar casi un año después de su diagnóstico público de cáncer -de tipología aún desconocida-, con un vídeo en el que invitó a celebrar a la naturaleza y el vínculo con el mundo natural. EFE