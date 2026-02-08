El príncipe Guillermo inicia el lunes su primera visita a Arabia Saudí

Londres – El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, realizará entre el lunes y el miércoles su primera visita oficial a Arabia Saudí, con la que se busca fortalecer la colaboración entre ambos países, especialmente en transición energética.

Aunque el palacio de Kensington, su residencia en Londres, difundirá el mismo lunes la agenda concreta, se prevé que el viaje, organizado a petición del Gobierno británico, incluya visitas a proyectos de conservación y medioambientales y a iniciativas para fomentar el deporte y el desarrollo de los jóvenes.

Se espera que el príncipe de Gales se reúna también con las autoridades de la monarquía islámica, entre ellos el príncipe heredero y primer ministro, Mohammed bin Salman, conocido por sus iniciales MBS.

La visita «celebra los crecientes lazos en comercio, energía e inversiones» entre el Reino Unido y Arabia Saudí, según un comunicado de palacio.

«El príncipe se reunirá con la próxima generación de jóvenes saudíes y escuchará los ambiciosos planes del país para el futuro, incluyendo su compromiso con la sostenibilidad», dice la nota.

También se desplazará a la histórica ciudad de Al-Ula, «donde será informado sobre los importantes esfuerzos de conservación que se están realizando para proteger su fauna y paisaje únicos», añade.

La visita, una prioridad para el Gobierno del Reino Unido, coincide además con la proximidad del centenario de las relaciones diplomáticas bilaterales, que se cumplirá en 2027.

Se produce después de que a finales de 2024 el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, se reuniera también con MBS en Riad, como parte de su plan para impulsar la economía británica.

Arabia Saudí es desde hace décadas uno de los principales socios comerciales del Reino Unido en Oriente Medio, sobre todo en materia de defensa.

Ésta será la primera vez que el primogénito del rey Carlos III visite el país árabe, tras viajar previamente a territorios vecinos como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait.

El príncipe estará acompañado de personal diplomático, que le orientará sobre temas sensibles, dada la preocupación por el respeto a los derechos humanos y sobre todo de las mujeres y las minorías en el país.

También es delicada la relación con Bin Salman, después de que un informe de la CIA estadounidense concluyera en 2021 que autorizó el asesinato en Turquía en 2018 del periodista saudí exiliado Jamal Khashoggi.

El rey Carlos III mantiene por su parte una estrecha relación con la familia real saudí. Según la BBC, ha visitado el país a menudo tanto públicamente como de forma privada, pues es un amante del desierto y le gusta pintar allí. EFE