El príncipe Enrique visitará Nueva York durante la Asamblea General de la ONU

Nueva York.- El príncipe Enrique de Inglaterra visitará Nueva York en septiembre durante la Asamblea General y la Semana del Clima de la ONU, que reúne a líderes de todo el mundo, para promocionar sus actividades de mecenazgo y filantrópicas.

Según dijo su portavoz a medios estadounidenses, el duque de Sussex prevé «participar en compromisos con African Parks, The HALO Trust, The Diana Award y Travalyst», así como promocionar The Archewell Foundation, la ONG que lleva con su esposa, Meghan Markle.

Los duques de Sussex estuvieron hace dos semanas en una gira de cuatro días por Colombia por invitación de su vicepresidenta, Francia Márquez, como representantes de su fundación, para visitar la costa Caribe y Pacífica y relacionarse con líderes.

Al mismo tiempo, está previsto que el 24 de septiembre se celebre la cumbre del premio Earthshot, una iniciativa del príncipe Guillermo de lucha contra el cambio climático, aunque no se ha confirmado si el heredero al trono británico estará presente en el acto. EFE/ir