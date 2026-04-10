El príncipe Enrique, demandado por difamación por su antigua organización benéfica

Londres – El príncipe Enrique, hijo del rey Carlos III del Reino Unido, ha sido demandado por difamación por su antigua organización benéfica en África, Sentebale, ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, según revelaron este viernes documentos judiciales y confirmó posteriormente la citada ONG.

De acuerdo con los registros disponibles en línea, el duque de Sussex figura como demandado en una querella por difamación escrita o verbal presentada el pasado 24 de marzo, junto a Mark Dyer, exoficial de la Guardia Galesa y persona de confianza de Enrique, si bien no han trascendido más detalles del caso.

Tras salir a la luz la noticia, Sentebale precisó hoy en un comunicado que había iniciado acciones legales contra el príncipe Enrique y Dyer tras una «campaña mediática negativa coordinada» desde marzo de 2025 que ha provocado «perturbaciones operativas y daños a la reputación» de la ONG.

Sentebale dijo tener pruebas que identificaban a Enrique y Dyer como los artífices de esta campaña, que según indican, ha tenido un «impacto viral significativo» y ha desencadenado «una oleada de ciberacoso» contra la entidad y sus dirigentes.

En la fecha señalada, marzo de 2025, el hijo menor de Carlos III y la fallecida princesa Diana de Gales anunció su renuncia al patronato de la organización, fundada en memoria de su madre en 2006 para ayudar a las personas que padecen VIH y sida en países como Lesoto o Botsuana, por una disputa interna entre el consejo de administración y su presidenta, Sophie Chandauka.

Los medios británicos apuntaron que el consejo de administración de Sentebale había pedido la renuncia de Chandauka después de que ésta denunciase ante la Comisión de la Beneficencia en el Reino Unido cuestiones que incluían un supuesto abuso de poder, acoso, sexismo y racismo y calificase a la ONG como un «proyecto vanidoso» de Enrique y el príncipe Seeiso de Lesoto.

Tras la dimisión de Enrique y las disputas internas, el organismo británico que supervisa las oenegés informó un mes más tarde, en abril de 2025, de que había abierto una investigación exhaustiva sobre Sentebale para determinar si los fideicomisarios actuales y anteriores cumplieron con sus responsabilidades legales.

El duque de Sussex publicó entonces un nuevo comunicado en el que afirmó que esperaba que la pesquisa de la Comisión de Beneficiencia revelase «la verdad» por la cual se vio obligado a dimitir junto con el príncipe Seeiso de la organización y que esto permitiese que la ONG quedase «en las manos adecuadas de inmediato».

El pasado agosto, el regulador británico determinó, tras finalizar la investigación, que no existían pruebas generalizadas de acoso, intimidación o misoginia en la organización Sentebale, por lo que el fallo permitió que Chandauka continuase al frente de la entidad. EFE