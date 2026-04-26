El presupuesto general 2026

Roldán Duarte Maradiaga

Tegucigalpa. – Al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Reformulado para 2026, se le ha procurado enmarcar en las 11 políticas, 67 ejes y 350 medidas de política y/o acciones del Plan de Gobierno 2026-2030, sin que hasta la fecha esté muy claro que en realidad exista un vínculo realmente efectivo entre ambos documentos institucionales.

El Presupuesto General Reformulado para 2026, nuevamente no representa un verdadero instrumento de desarrollo para el país, dado que sus principales componentes se encaminan a sufragar los gastos administrativos del Estado, como lo demuestra el hecho de que el 75.9% del mismo lo consumen cuatro partidas: Sueldos y Salarios (26.2%), Servicio de la Deuda (18.4%), Transferencias y Donaciones (16.9%), y Bienes y Servicios (14.4%).

Desde una perspectiva optimista, se pueden juzgar como positivos los cuatro aspectos siguientes: 1) Aumenta un 3.1% en relación al presupuesto de 2025, inferior a la inflación de 4.58% estimada por el gobierno para el presente año, y menor al 5.2% contenida en el primer considerando del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, lo cual supone un crecimiento negativo de -1.48% y de -2.1% respectivamente en términos reales, e incluso menor al 3.4% de crecimiento económico real estimado por el Banco Mundial para el año en curso; 2) Representa un 40.68% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de L.1,092,402.9 millones estimado por el gobierno para el 2026, en consonancia con lo estipulado en el artículo 359 de la Constitución de la República; 3) Se reduce en un punto porcentual la Deuda Pública respecto a la presupuestada en 2025; 4) El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se estima en el uno por ciento, y el de la Administración Central (AC) asciende al dos por ciento, lo cual está en línea con la versión original de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

De las cuatro estimaciones que conforman el Marco Macroeconómico del Presupuesto Reformulado (PIB nominal, crecimiento real, devaluación e inflación), la que posiblemente no se cumplirá es la relativa al crecimiento económico real en 2026, estimada en un rango del 3.5% al 4.5% por el gobierno y en 3.5% por el Congreso Nacional. La duda se origina porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estiman que Honduras el presente año crecerán 3.3% y 3.4% respectivamente, inferior al límite más bajo calculado por la actual administración gubernamental.

Aunque el presupuesto global reformulado solo aumenta un 3.1% respecto al del 2025, y el de la Administración Central disminuye un -1.1% respecto al monto del año pasado, el de la Administración Descentralizada se incrementa en 9.9% el año en curso, indicando que la Administración Central (AC) tiene más facilidad para reducir los gastos, mientras afronta dificultades para disminuir o congelar los gastos en la Administración Descentralizada (AD). Del monto global del presupuesto reformulado por 444,335.8 millones de lempiras, a la AC le corresponde un 59.37% del total (L.263,807.1 millones), y a la AD el restante 40.63% (L.180,528.7 millones). En la AC el 95.65% de los ingresos provienen de tres fuentes: Ingresos Tributarios (70.65%), Títulos de Deuda (11.75%) y Préstamos (13.17%). En la AD el 85.3% de los ingresos se derivan de cuatro rubros: Contribuciones a la Seguridad Social (20.31%), Ingresos de Operación (33.65%), Rentas de Propiedades (14.42%) y Activos Financieros (16.96%). En relación al monto global de egresos del sector público, el mayor peso le corresponde a las Secretarias de Estado (35.84%), a las Instituciones de Previsión y Seguridad Social (18.17%), a la Deuda Pública (16.18%), y a las Empresas Públicas (14.73%), que en conjunto abarcan el 84.92% de los L.444,335.8 millones.

De una presentación efectuada recientemente en Frente a Frente por dos autoridades de la Secretaría de Finanzas, se extrae la información siguiente:

PRESUPUESTO POR GRANDES RUBROS Y AÑOS(Cifras en millones de Lempiras) Tipo de gasto por rubro 2025 2026 % Aumento Sueldos y Salarios 104,215.0 116,453.2 11.74 Servicio de la Deuda 55,741.6 81,882.7 46.90 Transferencias y Donaciones 16,625.4 74,863.8 350.30 Bienes y Servicios 32,953.9 63,934.5 94.01 Materiales y Suministros 79,799.0 19,282.3 -75.84 Construcción y Equipamiento 43,342.4 31,077.4 -28.30 Activos Financieros 77,691.8 43,574.8 -43.91 Otros Gastos 20,538.7 13,267.1 -35.40 TOTAL 430,907.8 444,335.8 3.12 FUENTE: Autoridades de SEFIN en Frente a Frente del 23/04/2026

Como se aprecia en el cuadro anterior, el porcentaje más elevados es el correspondiente a Transferencias y Donaciones (350.3%) con L.81,882.7 millones en 2026, aunque en el presupuesto aprobado por el congreso únicamente se muestran L.16,268.6 millones; además, sobresalen el gasto en Bienes y Servicios (94.0%), el de Servicio de la Deuda (46.9%), y el de Sueldos y Salarios (11.7%), partida superior al doble a la inflación del 4.58% proyectada por el gobierno para 2026. También se aprecia en el cuadro anterior, que los rubros de Materiales y Suministros, Construcción y Equipamiento, Activos Financieros y Otros Gastos, son los que han experimentado reducciones importantes, equivalentes a una contracción del -51.57% respecto al 2025.

En el Presupuesto Reformulado lo que anda de capa caída es la inversión pública que asciende a L.48,229.6 millones, monto que apenas representa un 4.42% del PIB; del total solamente se dedican L.16,130.5 millones a inversión productiva, equivalentes a un 33.53% del total, y el restante 66.47%, representado por L.31,970.1 millones, lo conforma la Inversión Bruta de Capital Fijo (IBCF). Tanto la Inversión Productiva como la IBCF reflejan la capacidad de una economía para ampliar y renovar su aparato productivo, lo que impulsa el crecimiento, la productividad y la generación de empleo en el corto, mediano y largo plazo. Con todo, es de hacer notar que la inversión productiva es la que anualmente ayuda a incrementar el empleo y la capacidad productiva del país, mientras que los beneficios de IBCF se registran en el mediano y largo plazo, y adicionalmente, la misma se va consumiendo (depreciando) con el paso de los años.

De la referida inversión pública, Energía, Salud, Carreteras y Modernización del Estado absorben el 72.36% del total, mientras que Comunicaciones, Recursos Naturales, Agua y Saneamiento y Deportes, Arte y Cultura solo alcanzan a representar un 5.16% del monto global, equivalente a L.2,329:1 millones.

Al distribuir el monto de L.48,229.6 millones de inversión por institución, las más favorecidas en términos porcentuales respecto al año 2025 son: ENEE (172.53%), Instituto Nacional de Estadística (167.79%), Secretaría de Educación (130.19%) y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (83.21%). A la vez, las entidades que experimentan las mayores reducciones son: Registro Nacional de las Personas (-52.61%), Programa de la Red Solidaria (-48.06%), Dirección de Gestión por Resultados (-47.02%), y la Administración Aduanera de Honduras (-31.61%). Estas disminuciones presupuestarias indican que la inversión pública en las entidades señaladas, no ha ofrecido los resultados positivos esperados en beneficio de la ciudadanía.

En la Administración Pública en su conjunto, las partidas de Servicios Personales, Servicios No Personales y los Materiales y Suministros representan un 44.90% del total (L.199,488.5 millones), un 47.22% en la Administración Descentralizada (L.85,210.3 millones), y un 43.31% en la Administración Centralizada (L.114.256.6 millones). En toda la Administración Pública, esas tres partidas se han incrementado en 11.6%, 14.55% y 15.92% respectivamente, al compararlas con 2025. Es evidente que la Administración Descentralizada tiene mayor capacidad para ofrecer mejores sueldos y salarios y para gastar más en suministros de oficina.

El problema central del presupuesto hondureño no reside en sus incrementos o disminuciones, sino en la calidad del gasto, ya que la ciudadanía no está recibiendo los bienes públicos eficientes y oportunos que demandan a diario. Si tienen algunas dudas al respecto, les invito a experimentar en carne propia lo que viven los afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) del país, y luego me cuentan su historia.