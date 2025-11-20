El presupuesto de la Administración Central para el 2026 aumenta en 5 %, según el Cohep

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estimó que el presupuesto de la Administración Central del gobierno para el 2026 sería de 279 mil 977.4 millones de lempiras, es decir, un aumento del 5 %.

Este jueves, la organización que aglutina a la empresa privada de Honduras emitió el boletín económico correspondiente a noviembre para referirse al presupuesto de la Administración Central en 2026, la inversión pública y la inflación en octubre.

Señaló que alrededor del 30 % de los ingresos de la Administración Central provendría de deuda y colocación de títulos valores, reflejando una alta dependencia del financiamiento.

Desglosó que la proyección de los ingresos tributarios para 2026 será de 186 mil 379.8 millones de lempiras, 30 mil 985.1 millones en títulos de deuda, 47 millones 459.6 millones en préstamos.

La iniciativa privada indicó que siete de cada diez lempiras siguen destinándose a salarios, deuda y transferencias, sin variaciones relevantes en la orientación del gasto público.

El Cohep reveló que en sueldos y salarios se destinarán 90 mil 689.8 millones de lempiras en sueldos y salarios, 48 mil 415.8 millones en transferencias y donaciones, 69 mil 062 millones en servicio de la deuda pública.

Subrayó que en 2025 y 2026, la composición del gasto mantiene prácticamente la misma estructura, y que el servicio de la deuda, los servicios personales y las transferencias concentran el 74 % del presupuesto de la Administración Central.

Por otro lado, comunicó que la inflación interanual de Honduras en octubre fue de 4.85 %, un aumento de 0.80 % con respecto al mes en 2025.

Desglosó que los rubros que más contribuyen a esta inflación son alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, así como hoteles, cafeterías y restaurantes.

También observó que la inflación de alimentos ha mostrado un incremento sostenido en los últimos tres meses. AG