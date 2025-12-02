“El presidente Hernández se alegra de que esta dura experiencia haya terminado y espera recuperar su vida”: Renato Stabile

Tegucigalpa/EEUU – El abogado del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, Renato Stabile, confirmó este martes que el mandatario estadounidense Donald Trump otorgó un indulto total e incondicional al exgobernante, quien cumplía una condena por narcotráfico en Estados Unidos.

Según Stabile, Hernández fue liberado en horas de la mañana desde la prisión de máxima seguridad de Hazelton, en Virginia Occidental, donde permanecía recluido desde su sentencia.

“Puedo confirmar que el presidente Trump ha otorgado un indulto total e incondicional al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El presidente Hernández fue liberado esta mañana temprano de la prisión de alta seguridad de Hazelton”, (1 de diciembre), declaró el abogado.

Agregó que, tras casi cuatro años privado de libertad, el exmandatario se encuentra listo para reiniciar su vida fuera de los muros carcelarios.

“El presidente Hernández se alegra de que esta dura experiencia haya terminado y espera con ansias recuperar su vida después de casi cuatro años en prisión. En nombre del presidente Hernández y su familia, quiero agradecer al presidente Trump por corregir esta injusticia”, señaló Stabile.

Renato Stabile: “True to his word, I can confirm that President Trump has issued a full and unconditional pardon to former Honduran President Juan Orlando Hernandez. President Hernandez was released early this morning from Hazelton high security prison in West Virginia. On behalf… — David C. Adams (@dadams7308) December 2, 2025

La información fue divulgada inicialmente por el periodista David C. Adams, corresponsal británico radicado en Miami, quien dio a conocer los detalles del indulto y la liberación a tempranas horas de esta mañana.

La noticia marca un giro drástico en uno de los casos más mediáticos y controvertidos de los últimos años, y ya genera reacciones en los ámbitos político y diplomático tanto en Honduras como en Estados Unidos.LB