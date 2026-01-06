«El presidente del Congreso no tiene las facultades para desconocer las elecciones»: Maribel Espinoza

Tegucigalpa – La diputada por el Partido Liberal de Honduras, Maribel Espinoza, dijo hoy «el presidente del Congreso no tiene las facultades para desconocer las elecciones».

La parlamentaria dijo que no existe legalmente una Comisión Permanente, por lo que cualquier decisión que tomen es ilegal.

También señaló que el presidente del Congreso Nacional no tiene facultades para desconocer las elecciones.

Agregó que en este caso Luis Redondo no puede ordenar repetir las elecciones generales, tampoco el conteo de votos.

En ambos casos no existe facultad por parte de la Constitución de la República, dijo la también abogada.

Advirtió que cualquiera de estas acciones puede llevar a Redondo a la cárcel, por lo que le recomendó no actuar a instancias del asesor presidencial Manuel Zelaya. (RO)