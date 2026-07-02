El presidente de Senegal arropa a los Leones tras una eliminación marcada por las críticas

Nairobi – El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, arropó este jueves a la selección nacional después de su eliminación en el Mundial de 2026 ante Bélgica en dieciseisavos de final, que provocó duras críticas en medios locales contra el seleccionador, Pape Thiaw.

«Nuestros Leones cayeron esta noche. La aventura termina aquí. Las enseñanzas de esta Copa del Mundo alimentarán el camino que viene», afirmó Faye en un mensaje publicado en la madrugada en la red social X.

Senegal perdió este miércoles por 3-2 ante Bélgica en Seattle (EE.UU.) tras llegar a los últimos minutos del tiempo reglamentario con ventaja de 2-0, gracias a los goles de Habib Diarra e Ismaïla Sarr.

Romelu Lukaku (86′) y Youri Tielemans (89′) igualaron el partido ‘in extremis’, antes de que el propio Tielemans diera la clasificación a Bélgica con un penalti en el tiempo añadido de la prórroga (120+5′).

«Estoy triste»

El seleccionador senegalés, Pape Thiaw, aseguró estar «triste» tras una derrota que dejó a Senegal fuera del torneo cuando parecía tener la clasificación encarrilada.

«Acabamos de perder un partido que nos importaba mucho. Queríamos clasificarnos para el pueblo senegalés, pensábamos que lo merecíamos, pero desgraciadamente estamos eliminados», afirmó Thiaw en rueda de prensa, según la Agencia de Prensa Senegalesa (APS).

«Estoy triste, los jugadores también están tristes, porque realmente querían esta clasificación», añadió.

El técnico defendió sus cambios en la segunda parte y aseguró que algunos futbolistas pidieron salir por cansancio.

«Cuando se pierde un partido después de ir ganando 2-0 se habla necesariamente de los suplentes. Pero no hay que resumirlo todo a eso. Esos cambios estuvieron dictados sobre todo por el cansancio, más que por consideraciones tácticas», agregó.

Críticas de la prensa

La eliminación abrió un fuerte debate en la prensa senegalesa sobre la gestión del banquillo.

El diario Le Soleil tituló «¡Un auténtico desastre!» y sostuvo que los cambios de Thiaw «desequilibraron profundamente» al equipo.

El periódico Yoor Yoor habló de «naufragio táctico» del entrenador, mientras EnQuête se preguntó si la Federación Senegalesa de Fútbol debe destituir al seleccionador.

SeneNews afirmó que la derrota «no puede reducirse a un simple accidente de recorrido» y apuntó a una acumulación de «errores deportivos, organizativos y de gestión» que habrían perjudicado a una selección considerada una de las candidatas africanas a llegar lejos en el torneo.

Seneweb informó además de que una petición en línea para reclamar la destitución de Thiaw y de su cuerpo técnico superó las 30.000 firmas tras la eliminación.

«El pueblo no merece esto»

También varios jugadores expresaron su decepción tras el partido.

El centrocampista del Villarreal, Pape Gueye afirmó que Senegal «tenía el partido en la mano» y pidió sacar conclusiones de la derrota, según la APS.

Horas después, el jugador anunció en redes sociales que hará «una pausa» en la selección mientras siga el actual cuerpo técnico.

El lateral Krépin Diatta también se mostró crítico. «Cuando vas ganando 2-0, tienes que ser el jefe en defensa», afirmó en declaraciones recogidas por Seneweb.

«Fallamos en nuestra misión. Me pongo en el lugar de todos los senegaleses. El pueblo no merece esto. Podíamos escribir una bella página de la historia. No debíamos perder este partido», añadió.

Senegal accedió a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros tras perder ante Francia y Noruega y golear a Irak en la fase de grupos. EFE (AD)