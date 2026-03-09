El presidente de Ecuador asegura que «Escudo de las Américas» no tiene tinte ideológico

Quito – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes que la cumbre ‘Escudo de las Américas’, que lideró el presidente de EEUU, Donald Trump, no tiene tintes ideológicos y que se centra en temas de seguridad.

«El ‘Escudo de las Américas’ no tiene el tinte ideológico que tenía el Foro de São Paulo , ni el del Grupo de Puebla ni nada de eso. No es algo ideológico», dijo en una entrevista con radio Sucre.

Abundó que se trata de una «alianza por seguridad: es una alianza contra el narcotráfico, contra el terrorismo, es una alianza contra la minería ilegal, contra la corrupción política también».

«Entonces, más que un tinte ideológico, un bando ideológico, es en temas que hoy en día son de preocupación en todos nuestros países», recalcó.

Noboa señaló que en temas de inseguridad, «todo está conectado: narcotráfico está conectado con la minería ilegal, ahí lavan el dinero y la corrupción política protege en algunos casos a narcotraficantes y a mineros ilegales, entonces, no se puede atacar el uno sin atacar el otro. Tenemos que atacar en conjunto».

El jefe de Estado señaló que «algunas de estas mafias tienen hasta compañías en Estados Unidos, algunas transfieren también, mueven dinero, entre otros países» como Panamá, México y Estados Unidos.

El gobernante apuntó que la criminalidad ha migrado, y de ser netamente el narcotráfico o, en algunos casos, tráfico de combustibles, ha pasado a minería ilegal por el alto costo del oro en el mercado internacional.

«Se volvió más atractivo para grupos criminales, también más atractivo para el lavado de dinero», comentó al señalar que «hoy en día, por cada dólar que se invierte en minería ilegal, el retorno es más de seis veces. Ya está a la par con la cocaína».

Noboa advirtió que las estructuras criminales buscan respaldo dentro de las instituciones, incluida la justicia, para sostener sus operaciones.

En Ecuador estos grupos han contado con apoyo de autoridades locales y actores políticos, señaló mediante el supuesto uso de recursos municipales, sistemas de videovigilancia y otras dependencias públicas para sus actividades ilícitas.

El presidente comentó que en la mencionada cumbre, Ecuador compartió con otros países su experiencia en esta lucha, al advertir que varias naciones enfrentan hoy dinámicas similares a las que el país ya vivió años atrás. JS