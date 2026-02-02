spot_img
El presidente Asfura y la Fundación MAP firman memorando de entendimiento

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura y el presidente y CEO de MAP Internacional, Chris Palombo, junto a sus socios Fundesur firmaron un memorando de entendimiento para establecer la alianza «Mejorando la Salud en Honduras».

El objetivo de la carta de intención es beneficiar a más de un millón de hondureños mediante el acceso a servicios de salud esenciales durante los próximos cuatro años.

El acuerdo contempla donaciones anuales estimadas en 10 millones de dólares en medicamentos, además del fortalecimiento de centros de salud y clínicas rurales.

Asimismo incluye la movilización de alianzas y recursos internacionales.

La colaboración se implementará inicialmente en Choluteca y Valle, y en otros departamentos priorizados por el Gobierno de Honduras, colocando en el centro a las comunidades más vulnerables.

La salud ha sido declarada prioridad por el gobierno que recién comenzó funciones y que designó al propio mandatario como dirigente de la política sanitaria del país. VC 

