Frase del día

«El premio Nobel de la Paz es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país».

Por: EFE

María Corina Machado | Líder opositora venezolana

