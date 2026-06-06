El precio nuestro de cada día

Julio Raudales

El mundo vive una pesadilla por culpa de las ínfulas imperiales de Trump y la crueldad de un régimen que, cada vez con más inquina, reprime y mata a sus mujeres y jóvenes sin que nadie en todo el mundo pueda hacer algo por detenerlo.

La principal aflicción, ¡como no!, es el abrupto incremento en el nivel general de precios que hemos estado sufriendo desde marzo pasado. No solo en Honduras, pero también en Honduras. La gente, sobre todo las jefas y jefes de hogar, no hallan como llegar a fin de mes con sus cuentas saldadas. Para dos de cada tres hondureños, el drama cotidiano es tan terrible que la situación termina por empeorar las relaciones afectivas en el entorno familiar.

Es decir, la necedad de Trump y los Ayatolás, impacta también en la violencia intrafamiliar, la salud mental de la gente y la desarticulación social en nuestros países.

El Banco Central, que ahora mide el incremento en el nivel general de precios basado en un instrumento más actualizado, nos muestra que lo que más daño le está haciendo al bienestar de las personas, es justamente el aumento en el costo del transporte, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas. Ambos rubros representan casi el 70% del incremento que estamos sufriendo en todos los precios.

El problema se agudiza porque en Honduras hemos sido, a lo largo de la historia, irrespetuosos del sistema de precios. ¿Qué significa eso? Que es el estado quien de forma descarada y sin tomar en cuenta las leyes económicas, quien define el valor de los bienes y servicios más necesarios para la gente. Esto, aunque no parezca, explica en mayor medida la tragedia económica que estamos viviendo.

El precio de los combustibles, el del transporte público urbano e interurbano, el de las llamadas telefónicas, el de la energía eléctrica, el de muchos alimentos, el salario mínimo, el de los vuelos internos, ¡en fin! lo que más necesitamos para vivir dignamente, está controlado por burócratas que, sentados en un escritorio, valoran, definen y hasta negocian el costo de las cosas que más influyen en nuestro bienestar.

Incluso se ha escuchado a diputadas y diputados del Congreso Nacional que, actuando de forma irresponsablemente populista, pretenden hacer que por decreto se le ponga un alto al aumento en el precio de los carburantes ¡¿Serán desfachatados?!

Lo más horrible es que, para la mayoría de la gente esto es natural y hasta deseable. Hemos crecido creyendo que es bueno exigirle al gobierno que mantenga estable el nivel de los precios y por esto nos molesta tanto que, como ahora, no sea posible porque no depende del ministro de desarrollo económico, ni de las agencias reguladoras del transporte o las demás, mucho menos del presidente o alguno de sus áulicos.

Es horrible, porque parece poco probable que esta situación pueda cambiar mientras la opinión pública, grupos organizados, académicos y políticos de oposición, tengan instalado en su cerebro el mito de que el gobierno tiene el deber de controlar el sistema de precios.

Los precios reflejan, o deben reflejar, la valoración que la gente hace de los bienes que necesita para maximizar su bienestar. Actúan como un mecanismo que guía las decisiones de producción de las empresas que producen esos bienes y no hay nada más dañino para su buen funcionamiento que manipularlos de manera artificiaal.

Por supuesto que el costo de producir dichos bienes influye en su posible precio final, pero si dicho costo sube demasiado, como en la actualidad sucede con el precio del petróleo, los consumidores ajustan su demanda de forma automática, haciendo que el nivel de bienestar de las personas se maximice dadas las circunstancias.

El estado, ya que existe, debe jugar un papel sí, pero debe limitarse a garantizar la competencia controlando la irrupción de monopolios, proveyendo buena información a los agentes y, sobre todo, asegurando un entorno adecuado para la inversión y el acceso adecuado a servicios.

Cuando demos este paso como sociedad y aprendamos a obedecer las leyes de la economía, las cosas cambiarán y los problemas externos como el que ahora vivimos por culpa de Trump y los Ayatolas, serán mucho más manejables para todas y todos. ¡Así sea!