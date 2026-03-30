El precio del petróleo sube a los 100.11 dólares por temor a una guerra prolongada en Irán

Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) continuó remontando este lunes con una ligera subida de un 0,47 %, hasta los 100.11 dólares el barril, ante las señales de que la guerra en Irán podría prolongarse.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 0,47 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que su país destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabriera el estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

Además, Trump aseguró que Irán permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través del estrecho.

El mandatario calificó esta decisión como un «tributo» a EE.UU. y como una señal de que se estaban llevando a cabo negociaciones para poner fin a la guerra.

Mientras, las tropas estadounidenses continúan desplegándose en Oriente Medio; actualmente, hay más de 50.000 efectivos en la región. EFE/ir