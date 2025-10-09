El precio del cobre alcanza su máximo histórico y llega a los 4.9 dólares la libra

Santiago de Chile – El precio del cobre a tres meses registró este jueves su máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres (LME) alcanzando los 4.929 dólares por libra (10.866 dólares la tonelada métrica), informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El precio de este jueves es un 1.2 % más que el anotado el miércoles y supera el anterior récord registrado el 20 de mayo de 2024, cuando el precio del metal rojo llegó a los 4.925 dólares la libra.

En lo que va de año, el precio medio del cobre alcanza los 4.34 dólares la libra, según el organismo estatal de Chile, el mayor productor de cobre del mundo.

De acuerdo a los expertos, el alza se explica por un aumento de la demanda debido a la transición mundial hacia las energías limpias y al ‘boom’ de la electromovilidad, pero también por problemas de suministro.

Importantes yacimientos de cobre en Chile, Congo e Indonesia han enfrentado diversos problemas en los últimos meses que han afectado directamente la producción.

El más grande ocurrió en la mina de Grasberg en Indonesia, cuyas operaciones se detuvieron durante casi un mes después de un deslizamiento de lodo que mató a siete trabajadores.

También hubo interrupciones en Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, y en El Teniente, en Chile.

La mina subterránea de cobre más grande del mundo, ubicada en el centro de Chile, sufrió un derrumbe en julio en el que murieron seis trabajadores y sus operaciones estuvieron semidetenidas durante varias semanas. EFE

