El portugués Raphael Guerreiro abandonará el Bayern a final de la temporada

Berlín – El portugués Raphael Guerreiro abandonará el Bayern Múnich a final de esta temporada, después de que el club y el jugador acordaran no renovar el contrato que vence en junio.

Guerreiro, de 32 años, llegó al Bayern como agente libre en 2023 procedente del Borussia Dortmund. Tanto en el Bayern como en el Dortmund Guerreiro jugó en ocasiones como lateral izquierdo y en otras ocasiones en el centro del campo.

Mientras que en su paso con el Dortmund era habitualmente titular, en el Bayern sólo ha formado parte ocasionalmente del primer equipo, pese a lo cual logró completar 89 partidos para el club bávaro, 56 de ellos en la Bundesliga.

Guerreiro ha sido 65 veces internacional con Portugal y formó parte del equipo titular que ganó la Eurocopa en 2016. EFE