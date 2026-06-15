El portugués César Peixoto, nuevo entrenador del Wolverhampton

Londres– El Wolverhampton Wanderers anunció este lunes la contratación del portugués César Peixoto como nuevo entrenador de su primer equipo para las próximas dos temporadas.

El entrenador luso, que llega en sustitución de Rob Edwards, tendrá el reto de devolver al ‘Wolves’ a la Premier League después de que el conjunto de Molineux finalizara colista la pasada campaña.

«César posee muchas de las cualidades que consideramos importantes para el futuro de este club. Buscábamos una identidad clara, liderazgo y una verdadera ambición por triunfar», señaló Nathan Shi, presidente ejecutivo del Wolverhampton, en declaraciones difundidas por la propia entidad.

«Es joven, enérgico y ambicioso, pero también reflexivo, responsable y dispuesto a exigirse a sí mismo y a quienes le rodean para seguir mejorando. Creemos que encaja perfectamente con la cultura y la visión que estamos construyendo», añadió el dirigente.

Peixoto, de 46 años, llega procedente del Gil Vicente portugués, al que condujo hasta la sexta posición de la Primeira Liga durante la temporada 2025-2026, y afrontará su primera experiencia como técnico fuera de su país. EFE (AD)