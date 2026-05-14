“El populismo sigue quebrando al país”: Carlos Hernández pide despolitizar la ENEE

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, advirtió que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no debe ser abordada con criterios políticos.

Hernández lamentó que el Congreso Nacional y sectores del Ejecutivo continúen con decisiones “populistas” sobre un problema que, aseguró, debe resolverse técnicamente.

El presidente de la ASJ sostuvo que la ENEE “es el agujero negro de las finanzas públicas” y afirmó que el país está pagando las consecuencias de años de malas decisiones, subsidios sin focalización y ausencia de reformas estructurales.

“El tema de la ENEE no debe definirse por criterios políticos, sino por criterios económicos y técnicos”, insistió.

“La deuda de la ENEE la terminan pagando todos los hondureños”, expresó Hernández.

Soluciones técnicas y no cálculos políticos

Uno de los principales énfasis de Hernández fue el rechazo a que la discusión energética continúe dominada por cálculos electorales y no por soluciones técnicas.

Expertos de la sociedad civil sostuvieron una reunión con el presidente Asfura y autoridades del Ejecutivo, en la que presentaron una propuesta para rescatar financieramente la estatal eléctrica.

Según el presidente de la ASJ, la reunión tuvo como conclusión mantener el plazo de facturación de 15 días que la empresa había anunciado previamente.

Por este motivo, lamentó que decisiones recientes relacionadas con la facturación del servicio eléctrico hayan sido revertidas por presión política.

“Yo lamento que el criterio político siga primando en esto”, declaró.

Hernández aseguró que incluso diputados que en privado reconocen la necesidad de adoptar medidas difíciles cambian su postura públicamente.

“Si no lo hacemos hoy, vamos a tener que pagar la cuenta y la factura será muchísimo más alta”, alertó.

Falta de pago de energía

Hernández adelantó que la próxima semana la ASJ presentará un informe técnico sobre pérdidas eléctricas por circuito, en el que se evidenciarán altos niveles de energía no pagada incluso en sectores de clase media y alta.

“Esa energía que se consume y no se paga, la termina pagando todo el pueblo hondureño”, sostuvo.

También advirtió que la falta de liquidez de la ENEE afecta la confianza internacional y encarece futuras inversiones.

División de la ENEE

Entre las propuestas planteadas por la ASJ, Hernández destacó la necesidad de dividir la ENEE en tres empresas para manejar de manera separada las áreas de generación, transmisión y distribución.

Asimismo, indicó que actualmente el país enfrenta situaciones contradictorias, como represas que ya generan energía pero cuya producción no puede aprovecharse plenamente por falta de líneas de transmisión.

“La transformación será difícil, pero necesaria”

Pese a reconocer que las medidas propuestas podrían resultar impopulares, Hernández aseguró que el país necesita asumir decisiones “radicales y coherentes” para evitar el colapso financiero de la estatal eléctrica.

“Estamos asumiendo un riesgo porque sabemos que esto no es popular, pero tenemos que ser objetivos en el abordaje de esta crisis”, cerró sus declaraciones el director. AD