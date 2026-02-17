“El Poder Legislativo quiere subordinar al Poder Judicial”: denuncia magistrado de Corte de Apelaciones  

Tegucigalpa- El magistrado de Corte de Apelaciones, Adán Guillermo López manifestó que existe preocupación en el Poder Judicial ante las reformas impulsadas desde el Congreso Nacional.

“El Poder Legislativo quiere subordinar al Poder Judicial”, afirmó al referirse a los cambios que, según indicó, afectarían la autonomía institucional.

Sostuvo que las modificaciones planteadas vulneran principios fundamentales del orden constitucional.

“Se está violentando el artículo 4 de la Constitución de la República que habla de los tres poderes del Estado”, declaró, al señalar que la separación e independencia de poderes no puede ser objeto de interpretaciones políticas.

López reiteró que la postura es compartida por varios magistrados de la Corte de Apelaciones, quienes consideran que cualquier reforma debe respetar el equilibrio entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Además, subrayó que la defensa de la institucionalidad no responde a intereses personales, sino al resguardo del marco constitucional vigente. IR