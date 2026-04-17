El Poder Judicial es corrupto, allí se negocian hasta las medidas sustitutivas: Gonzalo Sánchez

Tegucigalpa – “Hay una corrupción tremenda en el Poder Judicial y eso todo el mundo lo sabe, allí se negocian hasta las medidas sustitutivas. Lo más grave es ver algunos jueces y magistrados de apelaciones bebiendo y comiendo en bacanales con abogados que llevan sus casos, así si es bonito ganar casos”, expresó el exjefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Gonzalo Sánchez.

– Tildó de grave que los operadores de justicia salgan a departir con abogados que representan sus clientes en sonados casos en el país.

“Aquí hay jueces y magistrados de cortes de apelaciones que con este grupo de abogados poderosos se van a los bacanales a beber, a comer… y eso es grave”, aseveró.

Sánchez cuestionó que un juez que sale a departir con este tipo de abogados defensores que conocen casos importantes en el país, no le va a emitir sentencia que vaya en contra de sus intereses.

“¿Y cómo quedamos los abogados que no sobornamos y los honestos? Cuando muchos abogados en contubernio con fiscales, magistrados y jueves, logran que dejen libres a sus clientes”, clamó.

Ejemplificó un reciente caso que ocurrió en Costa Rica, donde a un archivero de juzgado se le presentó una acusación por encontrarse departiendo con un abogado que llevaba sonados casos en ese país centroamericano.

El criminólogo citó que en los juzgados de lo penal que se ubican en el barrio La Granja de la capital hondureña, para Navidad hay abogados privados que les llevan piernas de cerdo y otras regalías a los jueces que allí trabajan.

En otro apartado, se preguntó por qué se cambió al general Ramiro Muñoz de la administración de las cárceles, si las tenía en total armonía y en completa gobernabilidad, sin embargo con las nuevas autoridades penitenciarias ya se conoció que las llamadas extorsivas siguen saliendo de estos recintos carcelarios. JS