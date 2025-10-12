El PN está cerca del 100 % de capacitaciones de miembros de mesas electorales

Tegucigalpa – El dirigente nacionalista, Kilvett Bertrand dijo este domingo que el Partido Nacional está rozando el 100 % de las capacitaciones de los miembros de las mesas electorales”, de cara a los comicios generales del 30 de noviembre próximo.

Bertrand dijo que el Partido Nacional está listo en los 18 departamentos del país, lo que confirma que este instituto político tiene la estructura más grande de Honduras.

Agregó que el PN estará cooperando con otros sectores para el día de las elecciones a fin de defender la victoria de su partido, que lleva como candidato presidencial a Nasry Asfura.

“Los resultados van a hablar en Cortés, donde se tomaron decisiones por parte del candidato para ganar las elecciones y eso pasa por un grado de madurez que existe en el departamento”, afirmó al referir que ese departamento no ha sido un bastión fuerte del Partido Nacional.

No obstante, el dirigente político destacó que en estos comicios llevan a un candidato que “se parece a lo que Cortés necesita, un hombre que es de trabajo, un político no tradicional que se ha dedicado a trabajar y sabe cómo generar empleo y riqueza”. VC