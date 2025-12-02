El pleno del CNE ordena repetir elecciones en San Antonio de Flores, El Paraíso

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), ha dictaminado la repetición de las elecciones generales en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.

La decisión se tomó tras los incidentes reportados durante la jornada electoral nacional del pasado domingo 30 de noviembre de 2025, donde no se pudieron instalar las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) correspondientes a dicha localidad.

Según la Certificación 2850-2025 emitida por el CNE, la medida responde a denuncias de tráfico de credenciales y a la supuesta intervención del actual alcalde y candidato del Partido Liberal, quien habría arrebatado credenciales a los ciudadanos que integrarían las mesas electorales.

Al considerar estos hechos como “caso fortuito o fuerza mayor”, el pleno de consejeros, por unanimidad, ha fijado una nueva fecha para la votación: el próximo domingo 7 de diciembre de 2025 en el municipio afectado. IR