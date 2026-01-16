El PN y el PL deben llegar a un buen arreglo en el CN sin recurrir a Libre

Tegucigalpa – Para el abogado Fernando González los 49 diputados del Partido Nacional y los 41 del Partido Liberal deben llegar “a un buen arreglo binomial” para alcanzar un consenso sobre la presidencia del Congreso Nacional.

Y agregó que la bancada que tenga un acercamiento con el partido Libertad y Refundación (Libre) para lograr la presidencia de la junta directiva del Congreso Nacional, “es como que esté comprando confites en el infierno, porque evidentemente el pueblo hondureño les dio esa potestad del 81 % a estos dos partidos políticos para que entre sí puedan llegar a un buen fin”.

El profesional del derecho dijo que no solo el pueblo hondureño está a la expectativa de lo que pueda pasar, también gobiernos amigos, cooperantes están a espera de lo que pueda pasar en el poder Legislativo.

González recordó que tras la instalación de la primera legislatura vienen cargos a elección del procurador general de la República, un posible relevo en el Ministerio Público o en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). VC