El PL tiene la oportunidad de hacer negociaciones inteligentes en el CN

Tegucigalpa – El analista Carlos Cálix señaló este domingo lo más lógico es que el presidente del nuevo Congreso Nacional sea un nacionalista, ante el número de curules que tiene el Partido Liberal puede generar un proceso de negociación inteligente para que se pueden aprobar reformas importantes.

Cálix considera que de otra forma, se entrará nuevamente en el dilema de si una parte de los liberales van a estar con los nacionalistas y la otra parte con el Partido Libertad y Refundación (Libre).

En tal sentido, señaló “qué riesgos asociados vamos a tener en ese sentido si unos se van con los nacionalistas y otros con los Libres, es decir, se abre un abanico de escenarios”.

Asimismo mencionó, “además de quienes pueden incorporar también el Congreso Nacional indistintamente de aquellos que fueron elegidos mediante una votación que definitivamente sería lo idóneo, pero todavía en medio de todas estas componendas políticas pueden pasar”. VC