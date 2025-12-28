El PL está dividido en dos facciones, según dirigente

Tegucigalpa – La dirigente del Partido Liberal, Julia Talbott, afirmó este domingo que dentro de esta institución política hay dos grandes facciones.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que una facción está liderada por la pareja Salvador Nasralla e Iroshka Elvir que están en alianza con el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Señaló que la otra facción de los liberales es la que reconocen que Honduras rechazó el socialismo de Libre.

Asimismo, pidió a la diputada Iroshka Elvir que deje de lado “los caprichos” y los intereses individuales de ser la presidenta del Congreso Nacional.

Analizó que Elvir que no posee el apoyo de todos los diputados liberales para lograr ser presidenta del Congreso Nacional, y que debería ponerse a trabajar.

“Ella no sabe lo que es estar excluido en el Congreso Nacional, que no le den oficinas, asistentes y no le den todo”, dijo la dirigente. AG