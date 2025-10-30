El PIB se desaceleró 1 % en el cierre del II trimestre, según boletín del Cohep

Tegucigalpa – El Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre del país fue de 4.1 %, señaló este jueves el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El organismo empresarial divulgó el boletín económico de octubre que el comportamiento al segundo trimestre el PIB se desacelero en un 1% respecto al primer trimestre del 2025.

Señaló que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del sector financiero explicado por el aumento en la cartera crediticia, tanto para consumo como para actividades productivas.

Detalló que desde la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registró un incremento de 1.8%, explicado por el aumento en la producción de granos básicos, especialmente del frijol y aporte positivo de la caña de azúcar por mayores niveles de producción y ampliación del periodo de zafra.

Desde la demanda, el crecimiento estuvo explicado por el fortalecimiento de la demanda interna, sobresaliendo el aumento en el consumo especialmente privado, añadió.

Indicó que este desempeño se sumó el efecto positivo del incremento en el envío de remesas familiares, lo cual fortaleció el consumo privado, así como el aumento en los precios internacionales del café, que impulsó tanto el valor como el volumen de las exportaciones nacionales.

Inversión extranjera directa

En cuanto a la inversión extranjera directa, el Cohep informó que al cierre del primer semestre del presente año se alcanzó 500.4 millones de dólares, reflejando un incremento de 6.4 % (equivalente a 30.3 millones de dólares) en comparación con el mismo período de 2024.

En cuanto a la composición de la IED, la reinversión de utilidades alcanzó 662.7 millones de dólares al cierre del primer semestre de 2025, mientras que la nueva participación de capitales registró un flujo negativo de $17.3 millones.

Expuso que este resultado evidencia la capacidad limitada del país para atraer nuevas inversiones de origen externo, al tiempo que reafirma el papel de las reinversiones de utilidades como el principal motor del financiamiento de la inversión extranjera directa.

Por su parte, el componente de otros capitales presentó un flujo neto negativo de 144.8 millones de dólares, lo que sugiere que las empresas extranjeras instaladas en el país realizaron mayores pagos o transferencias hacia sus casas matrices, ya sea por concepto de préstamos intercompañías o ajustes financieros dentro de sus grupos empresariales. AG