El petróleo de Texas supera los 114 dólares por barril, tras amenazas de Trump contra Irán

Los Ángeles (EEUU) – El petróleo intermedio de Texas superó este domingo los 114 dólares por barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera a Irán hasta la noche del martes para abrir el estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques contra sus centrales eléctricas y principales infraestructuras.

A la apertura del mercado de futuros, el crudo estadounidense sumaba un 2,81% al dato de cierre del viernes, tras un fin de semana en el que las fuerzas iraníes lograron derribar un avión militar estadounidense y alcanzar a otras naves.

Este domingo, el presidente Trump amenazó con desatar «el infierno» en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear Ormuz.

«Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie», afirmó Trump sobre Irán en una entrevista telefónica con The Wall Street Journal.

Posteriormente, Trump publicó en su red social, Truth Social: “¡Martes, 8:00 p.m., hora del Este!», sin ofrecer más explicaciones si había extendido el plazo, que supuestamente vencía este lunes.

A esto se suma que el mandatario dijo al periódico digital The Hill que no ha descartado el despliegue de tropas terrestres en Irán si ese país no llega a un acuerdo y reabre el estrecho de Ormuz.

Irán es uno de los principales productores de petróleo de la OPEP+. Además, controla el estrecho de Ormuz, punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región.

En la práctica, Irán ha mantenido el estrecho cerrado mediante ataques a buques petroleros, lo que ha provocado la mayor interrupción en el suministro de petróleo de la historia.

Los precios del crudo, el combustible para aviones, el diésel y la gasolina se han disparado desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Los ocho miembros de la OPEP+ acordaron este domingo aumentar la producción en 206.000 barriles diarios en mayo, según información citada por CNBC, aunque no está claro cómo llegará el petróleo al mercado mundial si el estrecho aún sigue cerrado. JS