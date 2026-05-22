El petróleo de Texas sube un leve 0.21 %, hasta 96.55 dólares el barril

Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), comenzó este viernes con una leve subida de un 0.21 %, hasta los 96.55 dólares el barril, pendiente de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., sumaban 0,20 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Los inversores siguen de cerca el progreso en las conversaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, aunque las partes en conflicto siguen enfrentadas por las reservas de uranio enriquecido de Teherán y los peajes en el estratégico estrecho de Ormuz.

«En los gráficos, los futuros del WTI se han mantenido dentro de un rango durante casi dos meses, con un soporte inicial en 95 dólares y una resistencia inicial en 104 dólares. Fundamentalmente, una resolución de la guerra entre Estados Unidos e Irán casi con certeza desencadenaría una venta masiva de petróleo», anota hoy Tom Essaye en The Sevens Report.

El experto agrega que, sin embargo, «los riesgos al alza para los precios siguen muy presentes dadas las implicaciones aún desconocidas para el suministro global del cierre prolongado de Ormuz». EFE/ir