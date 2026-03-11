El petróleo de Texas sube un 4,55 %, tras anuncio de liberación de reservas de la AIE

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este miércoles un 4,55 %, hasta 87,25 dólares el barril, tras anunciarse que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) liberará gradualmente 400 millones de barriles de crudo al mercado.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,8 dólares con respecto al cierre de ayer.

La AIE decidió este miércoles sacar al mercado un tercio de las reservas estratégicas de sus 32 estados miembros para afrontar la crisis actual de subida de precios por el bloqueo del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esta es la mayor liberación de reservas en la historia de la AIE, creada tras la primera crisis petrolera de 1973.

La liberación anterior, que tuvo lugar en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, alcanzó los 182 millones de barriles.

Pese a la medida, Sasha Foss, analista del mercado energético de la firma Marex, dijo a CNBC que el «factor crítico» que influye en los precios «sigue siendo la duración de la guerra».

«Estas noticias sobre las reservas de la AIE nos dan unos días de ventaja, pero en realidad todo depende de la apertura del estrecho de Ormuz», apuntó la experta en el programa ‘Europe Early Edition’.

Los precios del Texas también se vieron impulsados hoy por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que EE.UU. ha destruido «en una sola noche» casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en esta ruta estratégica.

La situación en el estrecho -un enclave energético estratégico por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial- ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

La firma Oxford Economics anota hoy que el aumento de los precios de la energía a causa del conflicto con Irán aumentará la inflación de manera temporal.

«El impulso a corto plazo de la inflación debido al incremento de los precios del crudo refuerza nuestra opinión de que la Reserva Federal mantendrá la política monetaria durante los próximos meses», anota Michael Pearce, economista jefe en Estados Unidos de Oxford Economics. JS