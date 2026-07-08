El petróleo de Texas sube un 4,4 % y cierra en 73,52 dólares tras fin de tregua EEUU-Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este miércoles con una subida del 4,4 %, hasta 73,52 dólares el barril, tras declarar el presidente de EE.UU., Donald Trump, el fin de la tregua con Irán y amenazar con nuevos ataques al país persa.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaron 3,08 dólares respecto al cierre anterior.

Trump dijo en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que el acuerdo de alto el fuego para poner fin a la guerra con Irán está «acabado» y consideró «una pérdida de tiempo» tratar con los negociadores iraníes.

El Texas rozó los 76 dólares tras las declaraciones, a media sesión, pero se moderó después de que Trump afirmara que no cree que vayan a entablar una guerra total, según CNBC.

Trump divulgó que Estados Unidos bombardeó anoche una parte de la isla de Jarg, situada en el Golfo Pérsico, y declaró que los ataques estadounidenses contra numerosos objetivos iraníes tuvieron un «impacto tremendo».

Según el republicano, EE.UU. atacó «con mucha fuerza» a Irán después de garantizarles un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Jamenéi, que murió en los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado.

La ofensiva estadounidense se produce tras los ataques iraníes a tres embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que propició que ayer el Departamento del Tesoro revocara la licencia temporal de venta de crudo que había concedido a Irán hace tres semanas.

Irán, por su parte, amenazó hoy con bloquear Ormuz y responder a los ataques de EE.UU., de acuerdo con el medio estatal iraní PressTV.

El alto el fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado había reabierto el crucial estrecho al transporte marítimo comercial tras meses de interrupción.

«El tráfico de cargueros a través del estrecho de Ormuz esencialmente se ha parado, lo que dice mucho más sobre la percepción del riesgo ahora mismo que cualquier declaración de Washington o Teherán», dijo en una nota hoy el analista Jorge León, de Rystad Energy. JS