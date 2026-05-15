El petróleo de Texas sube un 4 %, hasta 105,42 dólares, con la vista puesta en Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 4 %, hasta 105,42 dólares el barril, con la vista puesta de nuevo en la guerra en Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaron 4,25 dólares respecto al cierre anterior.

Tras concluir la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, los inversores vuelven a poner el foco en la guerra en Irán, según medios especializados.

En una entrevista con Fox News, Trump advirtió de que no será «mucho más paciente» con Irán: «Deberían llegar a un acuerdo», apuntó.

El líder republicano también aseguró a la prensa desde el Air Force One que la propuesta de Irán hasta ahora es «inaceptable» y que la descartó tras ver «la primera página».

Respecto a su visita a Pekín, esta estuvo marcada por las disrupciones económicas de la guerra con la nación persa y por la aparente sintonía entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz.

El mandatario calificó su visita de Estado a China de «muy exitosa», según Xinhua, y volvió a presentar a Xi como un «viejo amigo» con el que mantiene una «buena relación».

Además, afirmó que acordó con Xi que Teherán no podía tener un arma nuclear y debía reabrir el estrecho de Ormuz, de donde China recibe gran parte de su petróleo.

Por otro lado, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció hoy que representantes de Israel y del Líbano han acordado en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril.

Asimismo, las delegaciones de ambos países acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio y una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo. JS