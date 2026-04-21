El petróleo de Texas sube un 3 % en medio de dudas sobre la negociación EEUU-Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró este martes con una subida del 3 % y se situó en 92,13 dólares el barril en medio de dudas sobre la negociación de paz entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 2,52 dólares respecto al cierre del lunes.

El crudo de referencia estadounidense repuntó moderadamente cuando este miércoles vence el alto el fuego entre EE.UU. e Irán y crece la incertidumbre sobre si se celebrará una nueva ronda de negociaciones en Islamabad (Pakistán).

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a Islamabad, pero permanece en Washington para participar en reuniones en la Casa Blanca, mientras el Gobierno iraní no ha confirmado su intención de participar en las negociaciones.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner – yerno de Trump-, que debían acompañar a Vance, también siguen en Estados Unidos.

Mientras tanto, este mismo martes, el Gobierno de Donald Trump anunció la imposición de sanciones financieras a una red relacionada con el programa de drones de Irán. JS