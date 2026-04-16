El petróleo de Texas sube un 3.72 %, pendiente de las conversaciones entre EEUU e Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 3,72 %, hasta 94,69 dólares el barril, pendiente de los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 3,4 dólares respecto a la jornada anterior.

Los operadores siguen de cerca las negociaciones entre EE.UU. e Irán, en medio de las interrupciones en el suministro de crudo derivadas del conflicto en la región.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo ayer que ve posible no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán, que expira el próximo 22 de abril, porque cree que Washington y Teherán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz.

«Nos está yendo muy bien (en las negociaciones). Puedo decirles que, tal vez, se produzca (un acuerdo) antes de eso. No estoy seguro de que sea necesario extender (la tregua)», dijo Trump a medios en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si su Gobierno contempla la posibilidad de prorrogar el cese de las hostilidades, en vigor desde el 8 de abril.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los buques con origen o destino en puertos iraníes que traten de cruzar el estrecho de Ormuz.

A esto se suma que el bloqueo del paso marítimo, por el que transita buena parte del suministro de hidrocarburos global por parte de Irán también sigue activo.

Esta situación ha interrumpido el flujo de unos 13 millones de barriles de crudo al día, según estiman los analistas de ING.

Las reservas comerciales de crudo estadounidense se redujeron la semana pasada en 913.000 barriles, mientras que los analistas esperaban un incremento de 154.000 barriles, según datos de la Administración de Información Energética (EIA, en ingles).

Por otro lado, Trump anunció hoy que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener «excelentes» llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones. JS