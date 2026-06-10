El petróleo de Texas sube un 2,1 % tras amenazar EEUU con nuevos ataques a Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 2,1 % este miércoles, hasta 90,03 dólares el barril, tras amenazar EE.UU. con nuevos ataques a Irán, creando incertidumbre sobre sus conversaciones de paz y el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio sumaron 1,83 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que volverá a atacar «con dureza» a Irán, tras la ronda de bombardeos del martes en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en Ormuz, y criticó a Teherán por «tardar demasiado en negociar un acuerdo».

Aparte de eso, Trump divulgó que un operativo «secreto», que ordenó activar en mayo, ha permitido poner en el mercado unos 100 millones de barriles de crudo que estaban bloqueados en el golfo Pérsico debido al cierre de Ormuz.

La firma de análisis Rystad Energy estimó en una nota que la crisis en Oriente Medio ha eliminado de los mercados 1.000 millones de barriles de crudo en tres meses, desde que EE.UU. e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

La cifra se duplicará a finales de año según el caso base de Rystad Energy, que asume un acuerdo en junio y la reapertura por fases de Ormuz a partir de mitad de julio, aunque admite que esa posibilidad está «bajo presión» y si no se cumple la pérdida será aún mayor.

Mientras tanto, EE.UU. informó este miércoles de que su reserva estratégica bajó la semana pasada en unos 9 millones de barriles, hasta 349 millones, con lo cual se acerca a su nivel más bajo en casi 40 años.

El consejero delegado del Instituto Americano de Petróleo, Mike Sommers, en declaraciones a Fox News, advirtió de que la reserva estratégica está «haciendo sonar las alarmas» y la única solución a corto plazo es «abrir el estrecho de Ormuz lo más rápido posible». JS