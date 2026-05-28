El petróleo de Texas sube un 2,04 % tras el cruce de ataques entre EEUU e Irán

Nueva York.– El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este jueves con una subida del 2,04 %, hasta 90,49 dólares el barril, tras el nuevo cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,81 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Estados Unidos anunció este jueves un nuevo ataque contra Irán, el segundo de la semana, al que ese país dijo haber respondido con una ofensiva contra una base aérea estadounidense.

Mientras, Israel comenzó nuevos bombardeos contra Hizbulá en el sur del Líbano, cuando se cumplen tres meses del inicio de la guerra y a pesar de que el alto el fuego acordado entre las partes sigue vigente.

Al mismo tiempo, continúan las conversaciones indirectas entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético.

En este sentido, hoy se reúnen en Washington el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones, que parecen de nuevo estancadas.

El crudo acaba de cerrar una jornada a la baja, con una caída del 5,55 % al cierre del miércoles propiciada por el optimismo de los operadores ante una posible reapertura de Ormuz tras divulgarse informaciones sobre un preacuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Según la televisión estatal iraní, Washington se habría comprometido a retirar su cerco sobre el estrecho de Ormuz e Irán a restaurar el tránsito de buques comerciales. EFE/ir