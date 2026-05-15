El petróleo de Texas sube un 2.96 % tras regresar Trump de China sin avances sobre Irán

Nueva York.– El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 2,96 %, hasta los 104,16 dólares el barril, después de que el viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China concluyera sin acuerdos concretos sobre la guerra de Irán y la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,99 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo sigue por encima de los 100 dólares pese a haber amagado con bajar en las primeras operaciones después de la aparente sintonía de Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el mercado mundial del crudo.

«Los futuros del crudo WTI cayeron por debajo de los 100 dólares por barril en las primeras operaciones, apoyados en un renovado optimismo sobre la paz entre Estados Unidos e Irán, después de que Trump y Xi expresaran posiciones alineadas consideradas críticas para reabrir el estrecho de Ormuz», comenta Tom Essaye en su informe The Sevens Report.

Aunque, según explicó, volvieron a remontar «ante la ausencia de informes significativos sobre avances hacia un acuerdo de paz».

Durante la cumbre en Pekín, ambos líderes coincidieron en la importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz para asegurar la estabilidad del suministro energético global, según explicó la cadena CNBC.

A bordo del Air Force One rumbo a Washington, el mandatario aseguró que tuvo un «buen entendimiento» con su Xi sobre Irán.

Afirmó que la propuesta de Irán hasta ahora es «inaceptable» y que la descartó tras ver «la primera página», mientras afirmó que acordó con Xi que Teherán no podía tener un arma nuclear y debía reabrir el estrecho de Ormuz, de donde China recibe gran parte de su petróleo.

China es el mayor socio comercial de Irán y su principal potencia aliada.

«Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho se abra», indicó Trump. EFE/ir