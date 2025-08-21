El petróleo de Texas sube un 1.3 %, hasta 63.52 dolares el barril

Nueva York – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una subida del 1.3 %, hasta 63.52 dólares el barril, impulsado por la caída semanal en las reservas comerciales de EE.UU. y la falta de avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre, nuevo mes de referencia, subieron 81 centavos con respecto a la sesión anterior.

Según los analistas, sigue en el foco la reducción de unos seis millones de barriles de crudo en las reservas comerciales divulgado ayer por el Gobierno de EE.UU., muy superior a lo esperado.

En paralelo, señalan el aparente estancamiento en las conversaciones entre Rusia y Ucrania tras las recientes cumbres de sus presidentes con el estadounidense, Donald Trump.

Aparte, destacan que el próximo 27 de agosto es posible que EE.UU. eleve los aranceles a la India del 25 al 50 % como castigo por sus compras de crudo ruso, que argumenta favorecen a esa nación en la guerra con Ucrania.

Desde la invasión de Ucrania en 2022, la India ha aumentado drásticamente sus importaciones de crudo ruso con descuento, convirtiéndose en uno de sus mayores compradores a nivel mundial.

Aparte de eso, el mercado está pendiente de la intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mañana en el simposio anual de Jackson Hole (Wyoming).

Según la herramienta de estimación FedWatch, el mercado pronostica que el banco central dictará una bajada de los tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria, en septiembre. EFE

(vc)