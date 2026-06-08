El petróleo de Texas sube un 0,84 %, hasta 91,30 dólares, ante escalada en Oriente Medio

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 0,84 %, hasta 91,30 dólares el barril, tras la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio protagonizada por Israel e Irán por la ofensiva contra el Líbano.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,76 dólares respecto al cierre anterior.

Irán lanzó un ataque contra Israel en la noche del domingo con un total de once misiles contra el norte del territorio israelí, en respuesta a los ataques del Ejército de Israel contra los suburbios de la capital del Líbano.

Tras responder con ataques, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazó a Irán y a Hizbulá si «cometen el error» de atacar de nuevo a su país.

Teherán lleva semanas condicionando un acuerdo con Estados Unidos para detener la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz a que se detenga la ofensiva israelí en el Líbano.

Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego en Washington la semana pasada pero la delegación israelí lo condicionó a que el grupo chií Hizbulá detenga sus ataques.

Tras la reciente escalada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, urgió a ambos países a detener los ataques «de inmediato».

Mientras tanto, EE.UU. e Irán siguen encallados en las conversaciones tras semanas intercambiando borradores de un eventual acuerdo de paz y el estrecho de Ormuz, que antes del inicio de la guerra era clave para una quinta parte del petróleo mundial, sigue bloqueado por ambos países.

El Ejército estadounidense disparó este lunes contra un buque petrolero en el golfo de Omán por violar su cerco, según informó el Comando Central de EE.UU. JS