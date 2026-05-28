El petróleo de Texas sube un 0,25 % tras confirmarse un preacuerdo entre Irán y EEUU

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 0,25 %, hasta los 88,9 dólares el barril, después de que Estados Unidos confirmara a la prensa que alcanzó un preacuerdo con Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EE.UU., sumaron 0,22 dólares respecto al cierre anterior.

Estados Unidos indicó que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que aún debe recibir la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Fuentes del Gobierno norteamericano confirmaron a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio Axios, según la cual el acuerdo solo necesita ya la luz verde del líder republicano.

El acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, será «sin restricciones», según dijeron dos altos cargos estadounidenses al diario.

Ayer, la televisión estatal iraní ya divulgó que Washington se habría comprometido a retirar su cerco sobre el estrecho de Ormuz y que Irán había accedido a restaurar el tránsito de buques comerciales.

El crudo comenzó la sesión con una subida del 2,04 % tras el nuevo cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos anunció este jueves un nuevo ataque contra Irán, el segundo de la semana, al que el país persa dijo haber respondido con una ofensiva contra una base aérea estadounidense.

Mientras, Israel comenzó nuevos bombardeos contra Hizbulá en el sur del Líbano, cuando se cumplen tres meses del inicio de la guerra y a pesar de que el alto el fuego acordado entre las partes sigue vigente. JS