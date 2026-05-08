El petróleo de Texas sube un 0.42 % hasta 95.30 dólares el barril

Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este viernes con una subida de un 0.52 %, hasta los 95.30 dólares el barril, en medio de la escalada de tensiones en el golfo Pérsico, a pesar de que Estados Unidos afirmó que el alto el fuego con Irán seguía vigente.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 0.49 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Estados Unidos e Irán intercambiaron disparos en el golfo Pérsico. En una publicación en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que las fuerzas estadounidenses habían destruido los objetivos iraníes involucrados en el enfrentamiento, incluyendo pequeñas embarcaciones y drones.

También advirtió de que Irán enfrentaría nuevos ataques militares si no llegaba a un acuerdo nuclear.

No obstante, Trump, en una llamada con un reportero de ABC News el jueves, insistió en que el alto el fuego sigue vigente, afirmando que los ataques fueron «solo un gesto de buena voluntad». EFE/ir