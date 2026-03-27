El petróleo de Texas sube más de un 5 % y roza los 100 dólares el barril por la guerra

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 5,46 % hasta rozar los 100 dólares el barril por la guerra en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 5,16 dólares al cierre anterior hasta llegar a los 99,64 dólares por barril.

El de este viernes fue el cierre más alto del WTI de toda la semana, solo el lunes superó la barrera de los cien, hasta llegar a los 101,67 dólares el barril, pero acabó la sesión por debajo de los 90.

La guerra en Oriente Medio sigue alterando el mercado del petróleo cuando se cumple prácticamente un mes desde que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior escalada del país persa contra los aliados de Washington en la región, alteraran el tablero global.

Pese a que las autoridades iraníes declaran que el estrecho de Ormuz está abierto para las embarcaciones «no hostiles», en las últimas horas, Teherán impidió el acceso al cruce a dos barcos chinos.

A un día de que se cumpla un mes de ataques en la zona, las negociaciones para poner fin a la guerra parecen seguir bloqueadas pese a las versiones ofrecidas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que asegura que Irán está deseando llegar a un acuerdo.

Trump extendió este jueves hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas .

Mientras tanto, los ataques en Irán no cesan, especialmente desde el Ejército israelí. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que los ataques contra Irán «se intensificarán y expandirán» a partir de ahora. JS