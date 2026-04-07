El petróleo de Texas sube a 112 dólares el barril pendiente del ultimátum a Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes en 112,95 dólares el barril, un 0,48 % más que en la sesión anterior, mientras el mercado observa atentamente las últimas horas del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., subían 0,54 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado se despidió casi igual que este lunes en la última sesión antes de que se complete el plazo de Trump a Irán, que este fin de semana extendió hasta las 20.00 hora local de Washington (00:00 GMT) de este martes.

Además, en las últimas horas, el mandatario ha recrudecido el tono contra Teherán y ha llegado a amenazar con acabar con una civilización si no hay acuerdo.

Previamente, prometió destruir todas las centrales energéticas iraníes, así como sus puentes y carreteras para devolver al país persa a «la Edad de Piedra».

Tras el término de la sesión, y a medida que se agotaban las horas del plazo, el WTI volvió a remontar hasta superar los 115 dólares el barril.

Mientras tanto, el precio del crudo se mantiene disparado. El dato al cierre del mercado del WTI de este martes es 47,74 dólares más alto que el del 26 de febrero, el último antes de que Estados Unidos e Israel bombardearan Teherán.

El precio medio de la gasolina en EE.UU. subió este martes hasta los 4,14 dólares el galón (3,78 litros), niveles no alcanzados desde el pico registrado tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. JS