El petróleo de Texas sube 4,7 % después de que Trump ofreciera seguros a navieras en Ormuz

Nueva York.– El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió un 4,7 %, hasta los 74,56 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreciera seguros de riesgo político a navieras para cruzar el Estrecho de Ormuz, amenazado por la Guardia Revolucionaria iraní.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,33 dólares con respecto al cierre del lunes, relajando así la subida del 8,69 % con la que el crudo empezó la jornada, impulsado por la guerra en Irán. EFE/ir