El petróleo de Texas sobrepasa los 90 dolares tras ataque a petroleros en el mar Rojo

Nueva York.– El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó este jueves con una subida del 5,15 %, hasta 91,29 dólares el barril, después de que milicianos hutíes de Yemen respaldados por Irán reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,49 dólares respecto al cierre anterior.

El ultimo ataque amenaza otra ruta clave para el flujo de crudo y aviva el temor a una mayor escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Los ataques hutíes se produjeron después de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que su pais destruiría un puente o una central eléctrica iraní cada vez que Teherán atacara un barco en el estrecho de Ormuz.

«A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, EE.UU. bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella», escribió el mandatrio ayer en su red social, Truth Social.

El presidentte estadounidense advirtió hoy de que responsabilizará a Irán si los hutíes -aliados de Teherán- continúan sus ataques contra buques saudíes y les amenazó a ambos con un «severo castigo militar». EFE/ir