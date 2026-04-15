El petróleo de Texas se mantiene en 91 dólares pendiente de contactos entre EEUU e Irán

Nueva York.– El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se mantuvo este miércoles en 91 dólares el barril, pendiente de la evolución de los contactos entre Estados Unidos e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 0,1 dólares respecto a la jornada del martes, cuando cayó un 8,5 %, hasta los 91,28 dólares, por las expectativas de que Washington y Teherán vuelvan a negociar.

El mercado del crudo sigue atento a los esfuerzos diplomáticos para reanudar las conversaciones entre EE.UU. e Irán, después de que este lunes el presidente Donald Trump dijese que el país persa se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para una segunda ronda de negociaciones, después de que este fin de semana concluyera sin acuerdo la primera en Pakistán, que duró 21 horas.

El jefe del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, llegó este miércoles a Irán para mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación de los contactos a seis días de que expire el alto el fuego de dos semanas pactado entre las partes.

Según medios iraníes, la visita es para transmitir un mensaje de Estados Unidos a Irán y preparar la segunda ronda de conversaciones en los próximos días en Islamabad.

Pese que Irán no ha confirmado que vaya a volver a la mesa de negociación, Trump sugirió que estos contactos podrían tener lugar en los próximos dos días.

Además, el mandatario comentó este miércoles que en su opinión se está acercando el final de la guerra y que desde su lado se ha cumplido con la condiciones del acuerdo, que recogía un cese de las hostilidades condicionado a la reapertura del estrecho Ormuz.

La situación en el estrecho, clave para buena parte del petróleo mundial y responsable de disparar los precios, no solo no se ha resuelto, si no que se le ha sumado el bloqueo estadounidense, ordenado por Trump, después de que Teherán no restableciera el flujo. EFE/ir