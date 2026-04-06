El petróleo de Texas se acerca a los 114 dólares durante comparecencia de Trump sobre Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se acercó a los 114 dólares el barril este lunes, tras avanzar un 2,14 %, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecía para explicar el rescate del copiloto del caza estadounidense abatido por Irán, a las puertas de que se complete el ultimátum que dio a Teherán.

Pasadas las 13:00 hora local (18.00 GMT), los contratos de futuro del WTI para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,39 dólares al cierre anterior hasta situarse en 113,93 dólares el barril.

Trump compareció en la Casa Blanca junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros altos cargos de las fuerzas estadounidenses, para explicar la operación de rescate del soldado estadounidense en suelo iraní, en medio de la guerra desatada por el operativo conjunto con Israel el pasado 28 de febrero.

El mandatario dio hace unos días un ultimátum a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, clave para una quinta parte del petróleo mundial y que mantiene bloqueado la Guardia Revolucionaria, o, de lo contrario, desatará «el infierno» en el país y destruirá sus centrales energéticas así como otras infraestructuras.

Este fin de semana extendió el plazo hasta este martes a las 20:00 hora de Washington (0.00 GMT).

«El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo», aseguró Trump en la comparecencia de este lunes.

Según el medio estadounidense Axios, EE.UU., Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Antes de la comparecencia, Trump afirmó a un grupo de periodistas que la propuesta de paz presentada por Teherán es «significativa» pero que «no es suficientemente buena». JS