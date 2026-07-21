El petróleo de Texas roza los 85 dólares tras nuevas amenazas de Trump a los hutíes

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 2,02 %, hasta los 84,91 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con tomar medidas si los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, bloquean el mar Rojo.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 1,68 dólares con respecto al cierre anterior.

Las tensiones en Oriente Medio no hacen más que crecer, y el mercado del petróleo sigue mostrándose tensionado.

Tras un enfrentamiento con Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení y es aliado de Washington, por un avión iraní en el aeropuerto de Saná, los hutíes anunciaron un bloqueo inmediato contra buques saudís en el mar Rojo.

El estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo, se ha convertido en una de las principales rutas alternativas al de Ormuz, bloqueado por Irán tras reanudarse la ofensiva de Estados Unidos.

Si Trump, que como recordó ya ha bombardeado objetivos hutíes, decide tomar medidas contra el bloqueo, la guerra en Oriente Medio seguirá escalando y es probable que siga repercutiendo en el precio del crudo.

Además, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) mostró este martes su «preocupación por la seguridad del suministro» energético tras las nuevas tensiones en Oriente Medio.

Pese a que avanzó que hay «varios factores de amortiguación», el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, advirtió que precisamente las amenazas al estrecho de Bab al Mandeb aumentan más las inquietudes al haberse convertido en una ruta alternativa al estrecho de Ormuz. JS