El petróleo de Texas roza los 110 dólares el barril pendiente de ultimátum de Trump a Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 1.49 % este lunes, hasta los 109.88 dólares el barril, mientras los inversores están pendientes de las últimas horas antes de que se cumpla el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz o desatar «el infierno».

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 1.66 dólares respecto al anterior cierre.

Después de que Trump insistiera varias veces este fin de semana en su amenaza contra Irán para que reabra el estrecho, clave para una quinta parte del petróleo mundial, el WTI superó los 114 dólares por barril a la apertura del mercado de futuros de este domingo.

El mandatario publicó varios mensajes en su red social Truth Social en los que prometía que desataría «el infierno» en Irán y destruiría sus puentes y sus centrales nucleares si no reabren el paso antes de las 20:00 horas de Washington de este lunes (00:00 GMT del 7 de abril).

Sin embargo, poco después publicó un comentario que sugería que ha aumentado el plazo de nuevo y en una entrevista con The Wall Street Journal dijo que si Irán no hace algo «antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie».

«¡Martes, a las 20:00 h hora del Este (00:00 GMT del miércoles)!», escribió en su red social Truth Social. Si este es el nuevo plazo, acabaría a las 03:30 del miércoles, hora de Teherán.

El presidente estadounidense comparecerá ante los medios este lunes para dar detalles de la misión de rescate de uno de los pilotos del caza estadounidense derribado por Irán y se espera que confirme el nuevo plazo.

Mientras tanto, Israel ha vuelto a atacar Pars Sur, la mayor planta petroquímica de Irán, y según explicó el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, han inhabilitado instalaciones clave. EFE