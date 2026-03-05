El petróleo de Texas repunta un 8,14 %, hasta los 80,74 dólares el barril

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba este jueves un 8,14 %, hasta los 80,74 dólares por barril, mientras continúa el conflicto en Oriente Medio que estalló el pasado sábado con los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán y la posterior represalia del país persa.

El WTI sube 6,08 dólares a las 13:40 horas (18:40 GMT) respecto al cierre del miércoles, cuando terminó en 74,66 dólares por barril, tras una sesión volátil centrada en las expectativas de que Estados Unidos respalde a los petroleros que transitan por el golfo Pérsico en medio de la escalada bélica con Irán.

En los mercados preocupa sobre todo la situación en el estrecho de Ormuz, el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, por donde circula el 20 % del crudo mundial.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó el jueves que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó que los buques que no cumplan con los protocolos «podrían ser atacados o hundidos».

«Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán», dijo a televisiones locales el general de brigada Kiumars Heidari, subcomandante de la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

Por otra parte, este mismo jueves Israel lanzó la duodécima oleada de ataques contra Irán, que se centraron sobre todo en objetivos militares -sedes militares, de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armas, según el Ejército israelí- de Teherán.

La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, aseguró este jueves que Israel y Estados Unidos siguen atacando objetivos civiles como escuelas, universidades y centros médicos.

