El petróleo de Texas repunta más de un 4 % y recupera terreno tras las fuertes caídas

Nueva York.– El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntó este martes un 4,23 %, hasta los 91,95 dólares el barril, tras haber caído bruscamente en la sesión anterior, mientras los inversores analizan los acontecimientos relacionados con el conflicto en Oriente Medio.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 3,78 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El oro negro cayó el lunes un 10 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

Sin embargo, la negativa de Teherán a entablar conversaciones directas con Estados Unidos, sumada a nuevos ataques iraníes contra sus vecinos del Golfo, han moderado las esperanzas de una pronta resolución.EFE/ir